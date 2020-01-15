Колобков стал заместителем гендиректора «Газпром нефти» по работе с федеральными органами власти

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назначен заместителем генерального директора компании «Газпром нефть» по работе с федеральными органами власти.

«В сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена Правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ», – говорится в заявлении пресс-службы ПАО «Газпром нефть».

Колобков, возглавлявший Министерство спорта с 2016 года, покинул свой пост 15 января, когда правительство России в полном составе подало в отставку.

Генеральным директором компании «Газпром нефть» является Александр Дюков, занимающий пост президента Российского футбольного союза.

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