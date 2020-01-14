«Ливерпулю» навалял аутсайдер, Семина удалили на поле «Зенита», «Спартак» выиграл дерби и другие новости утра

1. В Англии грянула главная сенсация сезона: «Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду», шедшему на предпоследнем месте. Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия! До рекорда «Арсенала» не хватило 5 туров! Невилл открыл шампанское. Буквально.

2. В Тинькофф РПЛ прошел ряд ярких матчей.

На Крестовском футбола как такового было мало: 0:0 во встрече «Зенита» с «Локомотивом», зато судья уже в первом тайме выгнал Семина, показав ему красную! В параллельном матче арбитр отменил удаление игрока «Ахмата», прибегнув к ВАР, «Ростов» увез из Грозного очко благодаря удару Шомуродова. Этот форвард теперь делит с Дзюбой лидерство по голам.

Чуть ранее «Спартак» обыграл «Динамо» за счет результативных действий Бакаева, ЦСКА вырвал ничью в концовке матча с «Уралом». Московское дерби предваряли драки болельщиков.

3. Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры Серии А перенесены из-за коронавируса. На этом фоне таблицу возглавил «Лацио».

4. ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России. Жесткий потолок в сезоне-2020/21 может подняться до 1,3 млрд рублей.

5. В НХЛ Кучеров продлил результативную серию до 19 матчей, Гурьянов забросил 20-ю шайбу. Главный забивала сезона Пастрняк маленько нарастил снайперское превосходство над Овечкиным. Мэттьюс забил 45-й гол и по-прежнему второй в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.

6. Джокович обыграл Циципаса и взял 79-й титул в карьере, став победителем теннисного турнира в ОАЭ. У Ноле 21 матч кряду без поражений, как же он силен!

7. Биатлонист Елисеев выиграл золото в спринте на чемпионате Европы-2020, Халили – 8-й, Стрельцов – 9-й. Проведение этапа Кубка мира в Чехии под вопросом из-за коронавируса.

8. Лыжник Большунов занял 2-е место в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка мира в Финляндии.

9. Фаткулина выиграла бронзу чемпионата мира по спринтерскому конькобежному многоборью в Норвегии.

10. В НБА «Мемфис» взял верх над «Лейкерс», «Бостон» уступил «Хьюстону». Другие результаты – здесь.

Далее цитаты.

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«Арсенал» о поражении «Ливерпуля»: «Уф... Поздравляем с длинной беспроигрышной серией»

Семин об удалении в матче с «Зенитом»: «Оскорблений не было. Я показал, что игрок третий раз нарушает»

Александр Дюков: «Сотрудничество «Газпрома» с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно. Клубы сами должны зарабатывать»