РПЛ вернулась, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, дисквалификации за допинг и расизм и другие новости утра

1. Тинькофф РПЛ вернулась! В первом матче весенней части «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью (1:1).

Мияйловича удалили после ВАР, но Фролов отбил удар Деспотовича с пенальти. Самарцы не побеждают в чемпионате 7 игр – 5 поражений, 2 ничьих. А бойкая девушка прямо на матче просила игрока «Крыльев» жениться на ней.

29 февраля – день невероятных возможностей. Вы можете получить миллион в игре X5! Надо лишь угадать исходы двух топ-матчей РПЛ – «Динамо» против «Спартака», «Локо» в гостях у «Зенита», а также воскресного класико «Реал» – «Барселона» и игр «Ливерпуля» и «Ниццы». Участие бесплатно, вы ничем не рискуете, достаточно воспользоваться купоном Winline!

2. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы не принесла сюрпризов: «Манчестер Юнайтед» сыграет с ЛАСК, «Интер» – против «Хетафе», «Рома» попала на «Севилью» и другие пары.

3. Коронавирус наступает. Скончалась 23-летняя спортсменка из сборной Ирана по футзалу. «Реал» и Ла Лига пригласили на класико игроков клуба из Уханя – города-очага вируса. «Бавария» советует игрокам не делать селфи с болельщиками и не давать автографы. Матчи чемпионата Швейцарии по хоккею пройдут без зрителей, в мае страна примет ЧМ-2020.

4. Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет. Он разбил допинг-пробу молотком. Китаец подаст апелляцию.

5. Важные новости хоккея. «Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи». Певица Слава напишет гимн Женской хоккейной лиги.

6. Джокович в Дубае отыграл тройной матчбол у Монфиса и вышел в финал, где сыграет с Циципасом. Кузнецова проиграла Соболенко в 1/2 финала в Дохе, Барти – Квитовой.

7. Суд лишил Федора Смолова компенсации в 8 млн рублей за разбитый BMW.

8. СБР подарил машину первому тренеру Логинова, Екатерине Халиуллиной, поздравив ее с днем рождения.

9. Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Бельгиец в Мадриде порвал «Реал».

10. «Химки» разгромили «Виллербан» (108:79) в 26-м туре Евролиги.

11. Решение в судебном споре WADA и РУСАДА может быть вынесено после Олимпиады в Токио.

12. Голкипера «Лидса» Касилью дисквалифицировали на 8 матчей за расизм и оштрафовали на 60 000 фунтов.

13. От 50 до 85% действующих баскетболистов НБА используют марихуану. Это по оценкам самих игроков.

14. Новым президентом ВФЛА избран Евгений Юрченко, член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

15. «Триколор» отказался от вещания каналов «Матч ТВ» с 1 марта, включая «Матч Премьер», «КХЛ ТВ» и «Боец».

16. В Барселоне завершились предсезонные тесты «Формулы-1». По итогам второй недели лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Он же был лучшим в 6-й день.

Цитаты дня:

Председатель независимого органа по борьбе с допингом об обыске у Логинова: «Не только Фуссек, но и другие следователи на ЧМ-2020 поделились с полицией разведданными»

Илья Ковальчук: «Рад, что возвращался в КХЛ. Мои дети были в России, говорят по-русски, отлично пишут и читают»

Ари: «Благодаря Путину Россия крепнет и выглядит для всех сильной державой. Многие страны нас боятся»

Леонид Слуцкий: «Почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. В Европе даже женсоветы есть»

Джон Бон Джови: «Игроки «Баварии» пили виски и пиво в баре отеля, а потом вышли и уничтожили «Челси»

Марко ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»