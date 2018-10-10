Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»

Чемпион UFC в легком весе назвал условия боя с Флойдом Мэйвезером.

«Он все еще заинтересован в поединке со мной? Думаю, что он просто хочет, чтобы его имя оставалось в заголовках.

Пару дней назад у него был день рождения. Ему исполнилось либо 48, либо 49 лет. Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу.

Если он хочет драться, то пусть приходит в UFC, где настоящие бои. Я не боксер, я просто борец, я боец . Если он заинтересован в поединке, то, возможно, мы можем сделать так, как предлагал мой отец — 11 раундов бокса и один раунд по правилам ММА.

Одиннадцать трехминутных раундов по правилам бокса, а в последнем раунде деремся пять минут по правилам ММА. Не думаю, что Флойд сможет нокаутировать меня за все 11 раундов.

Но что он будет делать в последнем раунде? Я переведу его в партер и растерзаю. Что он сделает? Конечно, Флойд очень хорош в своем деле, но не думаю, что он может меня нокаутировать», – считает Нурмагомедов.

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