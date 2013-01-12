Мхитарян о зарплате в «Анжи»: «Чуть меньше 20 млн евро в год обещали, но у меня была мечта»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян подтвердил, что в прошлом мог перейти в «Спартак» и «Анжи».
– У тебя были предложения из России. Правда, что работавший в «Спартаке» Челоянц положил перед тобой пустой лист, чтобы ты вписал условия?
– Да, было такое.
- Почему ты отказал?
- Я не отказал «Спартаку». Когда я был в «Шахтере», думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ.
Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе. Не хочу обидеть «Спартак». Спасибо, что интересовались мной.
– Параллельно тебя хотел «Анжи». От какого кэша ты отказался?
– Обещали сумасшедшие деньги и бонусы.
- Генрих, я не отстану.
- Так как у меня была мечта, ради этого отказался.
– Это’О получал 20 миллионов евро. Сколько предлагали тебе?
– Чуть меньше.
- Ты отказался от 20 лямов евро, чтобы все-таки играть в Европе?
- Да. Не было 20 миллионов, чуть меньше, — сказал Мхитарян.
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