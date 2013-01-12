Мхитарян о зарплате в «Анжи»: «Чуть меньше 20 млн евро в год обещали, но у меня была мечта»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян подтвердил, что в прошлом мог перейти в и «Анжи».

– У тебя были предложения из России. Правда, что работавший в «Спартаке» Челоянц положил перед тобой пустой лист, чтобы ты вписал условия?

– Да, было такое.

- Почему ты отказал?

- Я не отказал «Спартаку». Когда я был в , думал, что играю на тот момент в самой сильной команде СНГ.

Не было смысла переходить в «Спартак», потому что хотел играть в Европе. Не хочу обидеть «Спартак». Спасибо, что интересовались мной.

– Параллельно тебя хотел «Анжи». От какого кэша ты отказался?

– Обещали сумасшедшие деньги и бонусы.

- Генрих, я не отстану.

- Так как у меня была мечта, ради этого отказался.

– Это’О получал 20 миллионов евро. Сколько предлагали тебе?

– Чуть меньше.

- Ты отказался от 20 лямов евро, чтобы все-таки играть в Европе?

- Да. Не было 20 миллионов, чуть меньше, — сказал Мхитарян.

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