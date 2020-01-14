Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo, Роналду – 2-й, Салах – 16-й

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри стал лучшим игроком в истории английской Премьер-лиги по версии FourFourTwo.

Он возглавил рейтинг топ-100. На втором месте расположился нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед». Третью строчку занял экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер.

Четвертым в рейтинге стал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, а пятым – бывший форвард «МЮ» Эрик Кантона.

В топ-20 рейтинга вошли лишь 2 игрока «Ливерпуля». Наибольшее представительство – у «Манчестер Юнайтед» (8 экс-игроков).

1. Тьерри Анри («Арсенал»)

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

3. Алан Ширер («Ньюкасл»)

4. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»)

5. Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»)

6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», , «Манчестер Сити»)

7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

8. Стивен Джеррард ( )

9. Рой Кин («Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед»)

10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»)

11. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»)

12. Джон Терри («Челси», «Астон Вилла»)

13. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс»)

14. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»)

15. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

16. Мохамед Салах («Челси», «Ливерпуль»)

17. Петр Чех («Челси», «Арсенал»)

18. Деннис Бергкамп («Арсенал»)

19. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

20. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»).

С полным рейтингом вы можете ознакомиться здесь.