Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Аделина Сотникова, первая в истории СССР и России олимпийская чемпионка в женском катании объявила о завершении карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет.

Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», – цитирует ТАСС Сотникову в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

Сотникова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи. Кроме того на взрослом уровне она 4 раза побежала в чемпионате России и дважды становилась вице-чемпионкой Европы.

В последний раз Сотникова выступала на официальных стартах в сезоне-2015/16. В 2017 она ушла от тренера Елены Буяновой в группу к Евгению Плющенко.

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