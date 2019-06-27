РПЛ запускает платную подписку на YouTube. Матчи больше нельзя смотреть бесплатно за пределами РФ

Тинькофф РПЛ заключила соглашение с Google относительно трансляции матчей на YouTube.

Так, со 2 марта будет действовать платная подписка на матчи Премьер-лиги на YouTube за пределами России. Механизм реализован на платформе «спонсорство».

Базовая месячная подписка (два матча в туре с английским комментарием) обойдется в 2,99 доллара. Расширенная (плюс все матчи с русским комментарием) – 4,99 доллара.

«Мы верим, что проект с Google – это возможность охватить наших болельщиков, живущих за пределами России, а также расширить уже существующую базу поклонников по всему миру», – прокомментировал проект с Google директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Также для всех платных подписчиков канала РПЛ будет выходить еженедельный обзор тура с английским комментарием. Хайлайты всех матчей останутся доступны для всех зрителей за пределами России.

В 21-м туре РПЛ с англоязычном комментатором можно будет посмотреть игры «Ростов» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар».