Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса (Daily Mail)

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут пройти без зрителей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Ранее заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне заявила, что организаторы не планируют отменять или переносить Игры.

Как сообщается, возможен вариант, при котором соревнования будут показаны только по телевидению, что позволит удовлетворить уже подписанные многомиллионные контракты с телеканалами.

Такое решение рассматривается как альтернатива отмене или переносу .

На данный момент на территории Японии выявлен 961 случай заражения коронавирусом, 12 человек скончались.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа.

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