«МЮ» извлек наибольшую выгоду от решений ВАР в этом сезоне АПЛ, «Ливерпуля» и «Ман Сити» нет в топ-5

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Кристал Пэлас Норвич Сити Саутгемптон Бернли Брайтон видеоповторы Футбол

Наибольшую выгоду от решений системы видеопомощи арбитрам (ВАР) по ходу сезона в Премьер-лиге извлек «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

В 85 случаях после использования ВАР судьи изменяли свое решение. В 21 ситуации было принято решение засчитать гол, в 46 случаях – отменить гол.

Пять раз после ВАР была показана красная карточка, в трех случаях удаление отменили. 15 раз применение ВАР привело к назначению пенальти, 4 раза – к отмене.

Все решения ВАР были оценены с помощью бальной системы, чтобы определить влияние на клубы АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» получил оценку «+8». Дальше расположились «Брайтон» («+7»), «Кристал Пэлас» («+5»), «Бернли» («+4»), «Саутгемптон» («+3»).

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не попали в топ-5: оба клуба набрали «+1».

Наибольший урон от решений ВАР понесли «Шеффилд Юнайтед» («-6»), а также «Норвич Сити» и «Вулверхэмптон» (оба – по «-5»).

Судья после ВАР отменил гол «Эвертона» в ворота «МЮ» на 92-й минуте

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья