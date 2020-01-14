«МЮ» извлек наибольшую выгоду от решений ВАР в этом сезоне АПЛ, «Ливерпуля» и «Ман Сити» нет в топ-5

Наибольшую выгоду от решений системы видеопомощи арбитрам (ВАР) по ходу сезона в Премьер-лиге извлек «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

В 85 случаях после использования ВАР судьи изменяли свое решение. В 21 ситуации было принято решение засчитать гол, в 46 случаях – отменить гол.

Пять раз после ВАР была показана красная карточка, в трех случаях удаление отменили. 15 раз применение ВАР привело к назначению пенальти, 4 раза – к отмене.

Все решения ВАР были оценены с помощью бальной системы, чтобы определить влияние на клубы АПЛ.

получил оценку «+8». Дальше расположились «Брайтон» («+7»), («+5»), «Бернли» («+4»), «Саутгемптон» («+3»).

и «Манчестер Сити» не попали в топ-5: оба клуба набрали «+1».

Наибольший урон от решений ВАР понесли «Шеффилд Юнайтед» («-6»), а также «Норвич Сити» и «Вулверхэмптон» (оба – по «-5»).

Судья после ВАР отменил гол «Эвертона» в ворота «МЮ» на 92-й минуте