«Барселона» отказалась от идеи подписать Виллиана

Полузащитник Виллиан не станет игроком «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, «блауграна», несмотря на возможность подписать бразильца бесплатно из-за его истекающего летом контракта, решила отказаться от 31-летнего игрока из-за его возраста.

В каталонском клубе считают, что приход Виллиана помешал бы прогрессу полузащитника Анссумане Фати.

Также в «Барсе» не хотят трансфера игрока «Чесли» из-за возможного возвращения форварда «ПСЖ» .

Виллиан провел 27 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, забил 4 гола и отдав 5 результативных передач. Его статистика – здесь.