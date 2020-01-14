Месси создал больше всех явных голевых моментов в топ-5 лигах Европы за 5 лет, Ди Мария – 2-й, де Брюйне – 3-й, Роналду – 33-й

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Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг игроков, создавших наибольшее количество явных голевых моментов за последние пять лет в матчах топ-5 чемпионатов Европы.

Лучшим по этому показателю стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец создал 158 голевых моментов для партнеров за 5 лет. В среднем он создает один голевой момент за 90 минут.

Второе место в рейтинге занял полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария (109 явных голевых моментов за 5 лет, один момент за 100 минут), третье – хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне (94, 130 минут на момент).

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в данном рейтинге занимает 33-е место – 46 созданных моментов, момент каждые 300 минут.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона») – 158 созданных явных голевых моментов за 5 лет;

2. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 109;

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 94;

4. Неймар («ПСЖ») – 86;

5. Томас Мюллер («Бавария») – 84;

6. Луис Суарес («Барселона») – 83;

7. Алехандро Гомес («Аталанта») – 81;

8. Димитри Пайет («Марсель») – 76;

9. Рияд Марез («Манчестер Сити») – 66; 

10. Филип Костич («Айнтрахт») – 65. 

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

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