Фанатам «Спартака» и «Динамо» за драку грозит штраф до миллиона рублей либо до семи лет лишения свободы

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин высказался об инциденте с участием болельщиков и «Динамо» перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Фанаты клубов подрались в метро перед встречей. Полиция задержала 3 болельщиков.

– Что на самом деле произошло по дороге на «ВТБ-Арену» между фанатами?

– В одном случае в районе Ленинградского шоссе группа агрессивно настроенных граждан ворвалась в троллейбус, где ехало несколько фанатов.

Но своевременное вмешательство сотрудников полиции помогло погасить конфликт и обойтись без серьезных последствий.

Что касается выяснения отношений на станции метро «Маяковская», то ее участников зафиксировала система идентификации.

А после матча они были задержаны в метро, и сейчас в отношении них проводятся следственные действия по статье УК «Хулиганство» - 213 часть 2.

– Во что в итоге может обойтись драка в общественной месте?

– Штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы или до семи лет лишения свободы.

Вот и думайте, что лучше - громадный штраф или хороший футбол? – сказал Мейтин.