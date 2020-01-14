«Реал» превзошел «Барсу», «Ман Сити» взял Кубок лиги, Кокорин забил, начался Кубок Гагарина и другие новости утра

1. «Реал» обыграл «Барсу» и возглавил Ла Лигу благодаря голам Винисиуса и Мариано, который вышел на минутку впервые в сезоне и сразу послал мяч в сетку! «Блауграна» впервые за 45 лет не забила главному сопернику в обоих матчах чемпионата, Куртуа хорош! Месси забыл о голах в ворота «Реала» после отъезда Роналду в «Ювентус»…

2. В Тинькофф РПЛ «Краснодар» сократил отрыв «Зенита» до 8 очков, обыграв «Уфу» благодаря голам Берга и Ари. Кокорин дебютировал за «Сочи» и забил в своем первом матче после отсидки. Сашу даже признали лучшим, но «Арсенал» в последний момент вырвал победу благодаря дублю Луценко. В Нижнем Новгороде водитель автобуса доставил «Рубин» не на тот стадион, где проходил матч, а в итоге команда Слуцкого сыграла вничью с «Тамбовом». «Ростов» обратится в РФС по поводу судейства субботней встречи с «Ахматом» в Грозном…

3. В АПЛ «Вулверхэмптон» перестрелял «Тоттенхэм» – 3:2! Моуринью и компания проиграли третий матч кряду! «МЮ» сыграл вничью с «Эвертоном» и идет 5-м в лиге, отставая на 3 очка от «Челси». Очередной результативный фэйл Де Хеа, отмененный гол «ирисок» на 92-й минуте и даже удаление Анчелотти – все это было в матче, серьезно!

4. «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги 3-й год подряд, победив «Астон Виллу» – 2:1. Гвардиола взял 29-й титул в тренерской карьере и 8-й с «горожанами». «Ман Сити» выиграл все 6 финалов, в которых участвовал вместе с Пепом, это уровень!

5. Начался Кубок Гагарина! СКА победил «Витязь», «Йокерит» разгромил «Локомотив», «Барыс» разобрался с «Магниткой», а «Авангард» забросил 5 шайб «Салавату».

6. В НХЛ Овечкин сделал дубль, забив 45-й гол, и продолжает погоню за Пастрняком. Ковальчук набрал первое очко за «Вашингтон». Панарин продлил результативную серию до 13 матчей. Все результаты – здесь.

7. В НБА «Клипперс» взяли верх над «Филадельфией», «Денвер» обыграл «Торонто». Другие результаты – здесь.

8. Роспотребнадзор вроде как подтвердил факт заражения коронавирусом сотрудника РФС. Кроме того, из-за эпидемии отменен первый этап главной серии мотоциклетных гонок, он должен был пройти в Катаре.

9. Репилов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту, Павличенко – 3-й.

10. Сборная России по лыжным гонкам заняла 3-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Финляндии. Быстрее всех пробежали норвежцы.

11. Сноубордист Логинов победил в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Канаде, у Надыршиной – серебро

12. NAVI разгромили французов и выиграли топ-турнир по CS:GO в Катовице.

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