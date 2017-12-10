ВФЛА направила в World Athletics письмо с признанием вины по делу Лысенко

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкой атлетики ( ) официальное письмо с признанием вины ВФЛА по делу прыгуна в высоту .

Президент ВФЛА Евгений Юрченко рассказал о содержании письма.

«От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

Также от себя лично и от имени ВФЛА я принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко.

Я очень надеюсь, что пусть и с запозданием, но наши действия позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса нашим легкоатлетам.

Наша первоочередная задача сейчас — выстраивание доброго и конструктивного диалога с World Athletics и как можно более быстрое возвращение наших спортсменов на международную арену», – сказал Юрченко.

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