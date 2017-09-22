Рейтинг ATP. У России впервые три игрока в топ-15, Тим обошел Федерера

По итогам прошедшей недели , из-за операции на колене не защищавший 500 очков в Дубае, уступил третью строчку рейтинга Доминику Тиму. Австриец дебютирует в топ-3.

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и за счет побед в Дубае и Акапулько укрепили отрыв от остальных игроков.

Карен Хачанов вошел в топ-15, и у России впервые в истории мужского тенниса три игрока в числе 15 лучших: Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

19-летний чемпион турнира в Сантьяго Тиаго Сейбот Уайлд приблизился к топ-100, а Ник Кириос, не защитивший 500 очков в Акапулько, выпал из топ-25.

Emirates ATP Rankings

Положение на 2 марта 2020