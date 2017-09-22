Рейтинг ATP. У России впервые три игрока в топ-15, Тим обошел Федерера

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги ATP Доминик Тим Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

По итогам прошедшей недели Роджер Федерер, из-за операции на колене не защищавший 500 очков в Дубае, уступил третью строчку рейтинга Доминику Тиму. Австриец дебютирует в топ-3.

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль за счет побед в Дубае и Акапулько укрепили отрыв от остальных игроков.

Карен Хачанов вошел в топ-15, и у России впервые в истории мужского тенниса три игрока в числе 15 лучших: Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

19-летний чемпион турнира в Сантьяго Тиаго Сейбот Уайлд приблизился к топ-100, а Ник Кириос, не защитивший 500 очков в Акапулько, выпал из топ-25.

Emirates ATP Rankings

Положение на 2 марта 2020

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 10220
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9850
3 (4) Доминик Тим (Австрия) 7045
4 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6630
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 5890
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 4745
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3630
8 (8) Маттео Берреттини (Италия) 2860
9 (9) Гаэль Монфис (Франция) 2860
10 (10) Давид Гоффен (Бельгия) 2555
14 (14) Андрей Рублев (Россия) 2234
15 (17) Карен Хачанов (Россия) 2120
19 (22) Григор Димитров (Болгария) 1850
24 (35) Тейлор Фриц (США) 1510
28 (37) Дэн Эванс (Великобритания) 1359
36 (38) Каспер Рууд (Норвегия) 1279
39 (23) Ник Кириос (Австралия) 1170
113 (182) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 507

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья