Рейтинг ATP. У России впервые три игрока в топ-15, Тим обошел Федерера

По итогам прошедшей недели Роджер Федерер, из-за операции на колене не защищавший 500 очков в Дубае, уступил третью строчку рейтинга Доминику Тиму. Австриец дебютирует в топ-3.
Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль за счет побед в Дубае и Акапулько укрепили отрыв от остальных игроков.
Карен Хачанов вошел в топ-15, и у России впервые в истории мужского тенниса три игрока в числе 15 лучших: Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.
19-летний чемпион турнира в Сантьяго Тиаго Сейбот Уайлд приблизился к топ-100, а Ник Кириос, не защитивший 500 очков в Акапулько, выпал из топ-25.
Emirates ATP Rankings
Положение на 2 марта 2020
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|10220
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9850
|3 (4)
|Доминик Тим (Австрия)
|7045
|4 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6630
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|5890
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4745
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3630
|8 (8)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2860
|9 (9)
|Гаэль Монфис (Франция)
|2860
|10 (10)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|2555
|14 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2234
|15 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|2120
|19 (22)
|Григор Димитров (Болгария)
|1850
|24 (35)
|Тейлор Фриц (США)
|1510
|28 (37)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1359
|36 (38)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|1279
|39 (23)
|Ник Кириос (Австралия)
|1170
|113 (182)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|507