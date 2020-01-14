Полиция задержала 3 фанатов за драку в метро в Москве. Возбуждено уголовное дело

Московская полиция задержала футбольных фанатов, участвовавших в драке на станции метро «Маяковская».

По информации ведомства, в воскресенье на платформе «Маяковской» несколько человек устроили потасовку. Инцидент спровоцировал задержку в движении поездов и панику среди пассажиров.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по горячим следам на станции «Динамо» Замоскворецкой линии были задержаны и доставлены в отдел полиции трое фигурантов противоправных действий – жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года.

Причиной конфликта, по версии следствия, могли стать неприязненные отношения между болельщиками футбольных столичных клубов, матч между которыми проходил на одном из стадионов в Москве», – сказано в сообщении пресс-службы МВД.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Его расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались в метро перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ.