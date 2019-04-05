113 штрафных минут получили «Динамо» и «Спартак» после серии драк в конце матча

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Несколько драк произошли в третьем периоде первого матча серии Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1).

Сначала потасовка возникла у Артема Федорова и Андрея Алексеева. Стычка началась после того, как Федоров ударил игрока бело-голубых клюшкой по ногам.

Спустя минуту Максим Гончаров напал на Дмитрия Яшкина, после чего завязалась массовая драка, в том числе подрались Александр Никишин и Игорь Полыгалов.

Через полторы минуты подрались Семен Панкратов и Денис Кокарев.

Только в третьем периоде команды в общей сложности заработали 113 штрафных минут. За весь матч – 125 минут.

Второй матч серии состоится 4 марта.

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