113 штрафных минут получили «Динамо» и «Спартак» после серии драк в конце матча

Несколько драк произошли в третьем периоде первого матча серии Кубка Гагарина между московским «Динамо» и «Спартаком» (5:1).
Сначала потасовка возникла у Артема Федорова и Андрея Алексеева. Стычка началась после того, как Федоров ударил игрока бело-голубых клюшкой по ногам.
Спустя минуту Максим Гончаров напал на Дмитрия Яшкина, после чего завязалась массовая драка, в том числе подрались Александр Никишин и Игорь Полыгалов.
Через полторы минуты подрались Семен Панкратов и Денис Кокарев.
Только в третьем периоде команды в общей сложности заработали 113 штрафных минут. За весь матч – 125 минут.
Второй матч серии состоится 4 марта.