КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей

официально утвердила жесткий потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона.

Основные параметры потолка и пола заработных плат:

– Решением совета директоров КХЛ жесткий потолок заработных плат – 900 млн рублей установлен с сезона- 2020/2021.

– Изменен и уточнен состав потолка заработных плат.

– Введены меры контроля и санкции за превышение жесткого «потолка заработных плат».

– С сезона-2020/2021 устанавливается «пол заработных плат» – не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.

– Минимальный размер средств на оплату труда хоккеистов для допуска клуба к чемпионату (фиксированной части, индивидуальных бонусов и командных премий), подтвержденный финансовыми гарантиями на сезон-2020/2021 – не менее 315 млн рублей.

– Недопуск клуба к чемпионату, если участники или учредители были участниками или учредителями других клубов, имеющих непогашенные задолженности по заработной плате за предыдущие сезоны.

При превышении размера жесткого потолка при заявке команды в чемпионат КХЛ – недопуск основной команды до устранения превышения.

При превышении размера жесткого потолка при дозаявке игроков во время Чемпионата КХЛ – недопуск новых игроков до устранения превышения.

Ранее сообщалось о том, что ФХР обращалась в Министерство спорта России с просьбой увеличить потолок зарплат в КХЛ до 1,3 млрд рублей в интересах сборной России.