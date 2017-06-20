Саночник Репилов: «Не считаю, что наш футбол лучше санного спорта. Кто из футболистов реально на слуху – Смолов, Дзюба?»

Двукратный чемпион мира по санному спорту сравнил популярность футбола и своего вида спорта.

– Три года назад после победы в общем зачете Кубка мира вы говорили, что санный спорт в России станет не менее популярным, чем футбол. Дотягиваетесь до парней?

– Амбиции такие, что это можно сделать. Я со своей стороны делаю все возможное. Если какую-то статистику посмотреть, то наш спорт, наверное, самый медалеемкий из всех зимних видов в России. На общем фоне мы очень хорошо выступаем.

Я не считаю, что наш футбол лучше. Понятно, это коммерческая история с большой базой болельщиков. Ну, кто из футболистов у нас реально на слуху? Смолов, который гол «Реалу» забил, Дзюба, который стал медийным после чемпионата мира?

Я не говорю, что все футболисты плохие. Я к тому, что мой вид спорта не для слабаков. У нас нельзя просто взять и попробовать прокатиться на санях. Этому нужно учиться. Мало кто в мире умеет управлять санями на такой скорости. Людям просто нужно показать всю зрелищность.

Если знаешь, чем саночники рискуют во время заездов, то это реально интересно. Это не просто с горки проехаться. Ими нужно управлять, настраивать. Профиль трассы всегда разный. Много нюансов. И их все нужно просто объяснить людям, – поделился Репилов.

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