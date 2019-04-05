Драйзайтль сделал покер впервые в НХЛ, побив свой рекорд по очкам (107) за сезон

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Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в матче с «Нэшвиллом» (8:3) забросил четыре шайбы, сделал голевую передачу и был признан первой звездой.

Немец сделал покер впервые за карьеру в чемпионатах НХЛ.

Всего в 66 играх сезона Драйзайтль набрал 107 (43+64) очков, и это его новый личный рекорд. В прошлом сезоне у него было 105 (50+55) баллов в 82 матчах.

Драйзайтль упрочил лидерство в гонке бомбардиров сезона, опережая своего одноклубника Коннора Макдэвида на 13 очков.

Немец из «Эдмонтона» первым выбил 100 очков за сезон. Видимо, помешает Панарину стать MVP

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