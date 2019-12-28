Роман Зозуля: «Я был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански»

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Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал скандирование «Зозуля – коммунист» в матче с «Райо Вальекано» (1:1).

– Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой фейсбук и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Коммунист». Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого.

– Тебя, наверное, били больше, чем мяч, сегодня.

–  В каждой игре так. Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать.

Я думал больше не поехать туда, но потом меня команда начала просить. И жена сказала: «Вперед, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать». Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали: ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал.

Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно еще первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это дает силы. Особенно мне.

Должны были доигрывать вот еще неделю назад, но что-то перенесли. Не знаю, какие-то штрафы и все остальное: «Райо» не согласны, они судятся.

Просто я не пойму. Это они еще легко отскочили. Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 – это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч – это очень смешно.

Это для них больше отскок. Они заходили в раздевалку: президент, игроки. Извинялись, чуть ли не плакали: «Ромочка, извини. Это наши болелы, мы их не поддерживаем». А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали, – сказал Зозуля.

Напомним, матч первого круга между командами был прерван после первого тайма, поскольку фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес Зозули, называя его «####### нацистом». 

По итогам того инцидента Федерация футбола Испании (RFEF) оштрафовала «Райо» на 18 тысяч евро и закрыла часть трибун на два ближайших домашних матча. Наказание вынесли 27 декабря.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили

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