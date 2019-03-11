Адвокат Панич: «Российские и английские эксперты пришли к выводу, что абсолютно все подписи Родченкова являются поддельными»

Адвокат российских биатлонисток , Ольги Вилухиной и Яны Романовой Андрей Панич сообщил, что факт подделки подписей Григория Родченкова был подтвержден одним из лучших экспертов Великобритании.

«Мы сравнивали подписи с другими подписями господина Родченкова, которые нами были получены в московской лаборатории, где он ранее работал директором. Мы получили большое количество образцов его подписей – более ста, притом что для проведения экспертизы обычно требуется порядка двух десятков образцов.

Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит, поэтому мы нашли и привлекли к работе одного из лучших английских экспертов-почерковедов, который неоднократно выступал в судах как Великобритании, так и других государств. Опыт его работы составляет более 40 лет, и он пришел к выводу о поддельности подписей господина Родченкова.

Ключевые доказательства, которые представлены в этом деле, – это аффидевиты Родченкова, и поскольку ряд подписей на этих аффидевитах вызвали у нас подозрения, мы перед сегодняшним судебным заседанием попросили экспертов оценить данные подписи.

Российские и английские эксперты-почерковеды пришли к выводу, что все, абсолютно все подписи Родченкова на аффидевитах являются поддельными. И такой же вывод был сделан Group-IB. Сегодня мы сделали заявление, что подписи являются поддельными, и эти доказательства были приняты к рассмотрению», – сказал Панич.

Адвокат также рассказал о сроках вынесения решения по делу российских биатлонисток.

«Полное решение может выноситься в течение нескольких месяцев.

Мы рассчитываем на то, что резолютивную часть нам озвучат в относительно ближайшее время. Мы могли бы рассчитывать на то, что это будет сделано в течение двух-трех недель», – цитирует Панича ТАСС.

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