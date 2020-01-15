«Бавария» разнесла «Челси», ничья «Барсы» и «Наполи», пары плей-офф КХЛ на Востоке, коронавирус против Серии А, Олимпиады и Евро-2020, проблемы «МЮ» и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне (Левандовски забил сам и дважды ассистировал Гнабри) и, похоже, решила вопрос с выходом в 1/4 финала. «Наполи» и «Барселона» сыграли 1:1 в Неаполе. Каталонцы дома выйдут без Бускетса и Видаля: чилийца удалили, у испанца 3-я желтая. У «Челси» ответный матч пропустят Алонсо и Жоржиньо.

2. Матч «Ювентус» – «Интер» и еще 5 игр 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса.

3. КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават», СКА обыграл ЦСКА, «Авангард» уступил «Автомобилисту». «Торпедо» вышло в плей-офф во втором сезоне подряд при Немировски.

На Востоке определились все пары первого раунда плей-офф: «Авангард» сыграет с «Салаватом», «Барыс» – с «Магниткой».

4. Международный олимпийский комитет в мае может рассмотреть вопрос отмены Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. Впрочем, пока подготовка идет по плану.

5. Доходы «МЮ» упали на 12%, выручка от телетрансляций – на 33. Это связано с невыходом в Лигу чемпионов. Кроме того, чистый долг клуба за три месяца вырос на 73,6 млн фунтов до 391,3 млн.

6. УЕФА пока не рассматривает отмену Евро-2020, но следит за ситуацией с коронавирусом

7. «Локомотив» продлил контракт с защитником Ведраном Чорлукой до 2021 года.

8. Каждый игрок «Нефтехимика» получит 900 тысяч рублей за две победы над «Амуром», благодаря которым клуб вышел в плей-офф.

9. Владелец «Спартака» Леонид Федун за сутки потерял 508 млн долларов из-за коронавируса

10. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получит от «Нью-Джерси» сетку от ворот на память о 700-м голе в НХЛ.

11. НХЛ. Овечкин начал отчет новой сотни, забив 701-й гол. Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс», Кучеров забросил 30+ шайб в 5-м сезоне подряд. Все результаты – здесь.

12. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в 1/8 финала турнира в Дохе, победив Игу Швентек. Вероника Кудерметова и Вера Звонарева выбыли.

13. НБА. «Торонто» проиграл «Милуоки», «Оклахома» победила «Чикаго». Другие результаты – здесь.

14. Португальский кондитер создал шоколадную скульптуру Криштиану Роналду в натуральную величину. Кстати, сын Криша завел инстаграм, на который за сутки подписались более 800 тысяч человек.

Цитаты дня.

Экс-вратарь «Челси» Марчин Булка: «Диего Коста стянул штаны и сел на лицо Чалобе на тренировке»

Александр Тихонов: «Дубина Губерниев что-то говорит обо мне. Он – один из тех, кто потопил биатлон»

Бонуччи о Роналду: «Это боевая машина. Каждый из игроков «Юве» взял что-то от него за те 2 года, что он здесь»

Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»