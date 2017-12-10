Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Выборы нового главы организации прошли на внеочередной конференции ВФЛА 28 февраля в Москве.
Юрченко был единственным кандидатом на пост президента. За его кандидатуру проголосовали 53 человека, против высказались семь человек, трое – воздержались.
Предыдущий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от должности в декабре 2019 года в связи с расследованием World Athletics по допинговому делу Данила Лысенко.
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