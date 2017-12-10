Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Выборы нового главы организации прошли на внеочередной конференции ВФЛА 28 февраля в Москве.

Юрченко был единственным кандидатом на пост президента. За его кандидатуру проголосовали 53 человека, против высказались семь человек, трое – воздержались.

Предыдущий глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин был отстранен от должности в декабре 2019 года в связи с расследованием World Athletics по допинговому делу Данила Лысенко.

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