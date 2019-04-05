Илья Ковальчук: «Рад, что возвращался в КХЛ. Мои дети были в России, говорят по-русски, отлично пишут и читают»

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал о своем решении вернуться в КХЛ из в 2013 году.

– В этом сезоне вы обогнали Буре по голам, скоро будет отметка в 450. У вас есть цель – 500 голов, 1000 очков?

– Конечно, есть цель. Хочется забивать, отдавать. Я думаю, так для любого нападающего: перед тем, как выйти на игру – он хочет быть полезен команде. Я не исключаю возможность, что смогу это сделать. Но у меня нет таких первоначальных задач. Сейчас самое важное – командный результат. В моем возрасте думать о статистике уже поздновато (улыбается).

– Говорят, что если бы Ковальчук не уехал в – у него тоже было бы 700 голов.

– Я очень рад, что я уехал в КХЛ и провел там отличные пять сезонов. Я поиграл в своей родной стране. Постоянно видел свою маму, сестру. Мои дети были в России – практически там выросли. Они говорят по-русски, отлично пишут и читают. Это очень важно. И, конечно, мы выиграли Олимпиаду. Это была цель моего отца и моя цель. В первую очередь, тогда это было самым важным.

– Если бы вам не подвернулся вариант с , был бы хотя бы процент того, что вы вернетесь в Россию?

– Нет, не было ни одного процента, что я вернусь в КХЛ. Я решил это для себя. Думаю, в моем положении было бы странно уезжать. Я не хочу заканчивать свою карьеру в НХЛ. Я понимал, что будут варианты – спокойно тренировался, готовился. Провел отличный Новый год с семьей. И все сложилось, как нельзя лучше, – сказал Ковальчук.

Обмен Ковальчука в «Вашингтон» – скорее дружеская услуга, чем усиление. Он не сделает команду лучше