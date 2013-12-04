Евролига. «Химки» – «Виллербан», «Жальгирис» примет «Милан»

Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома играют с французским «Виллербаном».

Литовский «Жальгирис» примет итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

26-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-3, Реал Испания – 20-6, Барселона Испания – 20-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 18-8, ЦСКА Россия – 17-9, Панатинаикос Греция – 14-12, Валенсия Испания – 12-13, Химки Россия – 11-14, Фенербахче Турция – 11-14, Милан Италия – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-15, Баскония Испания – 10-16, Жальгирис Литва –10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-16, Виллербан Франция – 9-16, Альба Германия – 9-17, Бавария Германия – 8-18, Зенит Россия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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