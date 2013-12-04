Евролига. «Химки» – «Виллербан», «Жальгирис» примет «Милан»

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Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома играют с французским «Виллербаном».

Литовский «Жальгирис» примет итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

26-й тур

Химки Россия  –  Виллербанн Франция 74:55 (3 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 13:13 (1 четверть)
Дата проведения
28 февраля, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Янкунас (5), Лэндейл (4), Уолкап (2), Милакнис (0), Улановас (0).
AX Армани Эксчейндж Олимпия
Тарчевски (4), Родригес (3), Мицов (3), Ролл (0), Мораскини (0).

Валенсия Баскет Испания  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 23-3, Реал Испания – 20-6, Барселона Испания – 20-6, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 18-8, ЦСКА Россия – 17-9, Панатинаикос Греция – 14-12, Валенсия Испания – 12-13, Химки Россия – 11-14, Фенербахче Турция – 11-14, Милан Италия – 11-14, Олимпиакос Греция – 11-15, Баскония Испания – 10-16, Жальгирис Литва –10-15, Црвена Звезда Сербия – 10-16, Виллербан Франция – 9-16, Альба Германия – 9-17, Бавария Германия – 8-18, Зенит Россия – 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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