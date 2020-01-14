😷«Реал» и Ла Лига пригласили на класико игроков клуба из Уханя – города-очага коронавируса

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Футболисты «Ухань Чжоэр» посетят матч между «Реалом» и «Барселоной» 1 марта.

Клуб из Мадрида и Ла Лига пригласили на класико китайских футболистов в качестве жеста солидарности уважения.

«Ухань Чжоэр» проходил сборы в Испании, а сейчас команда не может вернуться домой – в город-очаг коронавируса Ухань.

В субботу китайские игроки посетят офис Ла Лиги, в воскресенье посмотрят матч на «Сантьяго Бернабеу», а на следующий день директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо проведет для «Ухань Чжоэр» экскурсию по стадиону.

По последним данным, в мире заражено коронавирусом более 80 тысяч человек. Примерно 2,8 тысячи скончались, подавляющее большинство из них – в китайской провинции Хубэй.

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