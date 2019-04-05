Певица Слава напишет гимн Женской хоккейной лиги

Автором гимна Женской хоккейной лиги станет российская певица Слава.

Слава вчера посетила первый матч плей-офф пятого сезона ЖХЛ «Бирюса» – (1:4) и приняла участие в церемонии открытия игры.

Поп-исполнительница и актриса перед матчем посетила раздевалки команд и пообщалась с хоккеистками, а затем поучаствовала в торжественном вбрасывании шайбы.

«Для меня большая честь – написать гимн для Женской хоккейной лиги. Я захотела познакомиться с хоккеистками и вдохновиться, чтобы написать правильные стихи и сильную музыку.

Мне захотелось что-то позаимствовать у девчонок, потому что этот гимн будет рождаться на основе моего знакомства с «Бирюсой» и «Агиделью». Хочется, чтобы этот факт исторически лег в основу гимна. Я наблюдала за раскаткой девушек, чтобы проникнуться атмосферой женского хоккея.

Я спросила, чего бы хотели сами хоккеистки, а они ответили, что гимн должен быть боевым. Это хорошо, потому что у меня уже есть наброски, и они очень боевые. Не буду раскрывать все подробности, пусть это будет сюрприз.

В целом после общения с хоккеистками я по-хорошему возбуждена. А еще мне подарили календарь ЖХЛ – и там такая красота! Вот что происходит, когда хоккеистки снимают форму!» – рассказала Слава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская Хоккейная Лига (ЖХЛ) (@whl_ru) 27 Фев 2020 в 3:34 PST