Решение в судебном споре WADA и РУСАДА может быть вынесено после Олимпиады в Токио (New York Times)

Окончательное решение в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) может быть вынесено уже после Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает New York Times.

Ранее стало известно, что предварительные процедуры по слушаниям будут проходить до середины апреля 2020 года. Сами слушания состоятся не раньше конца апреля, но даты могут сдвинуться на более поздний срок.

Как сообщает New York Times, в Спортивный арбитражный суд (CAS) поступает множество писем от различных организаций, заинтересованных в исходе слушаний, в частности, от Международной федерации хоккея, Европейских олимпийских комитетов, Глобальной ассоциации международных спортивных федераций.

Отмечается, что решение вопросов, связанных с организациями, сильно замедляет арбитражный процесс, поэтому есть вероятность, что суд не успеет вынести вердикт до начала Олимпийских игр.

9 декабря 2019 года WADA на 4 года отстранило Россию от крупных международных соревнований, включая чемпионаты мира и Олимпиады, за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА подало апелляцию в CAS на это решение.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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