Матчи чемпионата Швейцарии пройдут без зрителей из-за коронавируса. В мае страна примет ЧМ

Заключительные матчи регулярного чемпионата Швейцарии по хоккею, запланированные на пятницу и субботу, пройдут без зрителей.

Решение было принято из-за распространения коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.

2 марта на экстренном собрании руководители клубов и лиги совместно примут решение о том, как будут проводиться матчи плей-офф, который стартует 7 марта.

Сегодня стало известно, что в Швейцарии минимум до 15 марта запретили проведение публичных мероприятий на более чем 1000 человек.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии возросло до 15.

В мае этого года в швейцарских городах Цюрих и Лозанна пройдет чемпионат мира.