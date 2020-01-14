Камбэк «Ман Сити» и победа «Лиона», Шарапова завершила карьеру, «Тинькофф» официально в РПЛ, травмы Дзюбы и Левандовского и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов жара: «Ман Сити» обыграл «Реал» в гостях, уступая 0:1 к 78-й минуте (мадридцы доигрывали вдесятером после удаления Рамоса), а «Лион» дома победил «Ювентус». Причем единственный удар «Юве» в створ – отскок от плеча Роналду на 84-й минуте. Криштиану не забил впервые в 2020-м: до этого у него было 13 голов в 9 матчах.

«Ман Сити» – единственный клуб АПЛ, выигравший в первом матче плей-офф ЛЧ. А Гвардиола – первый тренер, дважды обыгравший «Реал» в гостях в ЛЧ с разными командами. Кроме того, Пеп стал рекордсменом по победам в плей-офф ЛЧ, он обошел Фергюсона, Анчелотти и Моуринью.

2. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова завершила карьеру. По оценке Forbes, за время выступления россиянка заработала 325 млн долларов. Прощальное эссе Марии можно прочесть здесь.

3. «Тинькофф Банк» официально стал титульным спонсором РПЛ.

4. РПЛ возвращается в пятницу, есть информация о судейских назначениях: на матче «Зенит» – «Локомотив» будет работать Турбин, на игре «Динамо» и «Спартака» – Карасев.

5. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил травму и, видимо, не сыграет с «Локомотивом». Официального подтверждения информации пока не было.

6. «Вашингтон» подарил Александру Овечкину часы Hublot в цветах флага России в честь 700-го гола в НХЛ.

7. ВАР будет на всех матчах РПЛ в весенней части сезона.

8. Okko Спорт купил права на показ матчей МЛС на 3 года и на игры «Боки» и «Ривера» в Кубке Суперлиги Аргентины. Первым о сделке сообщил Betting Insider.

9. «Бавария» потеряла Роберта Левандовского примерно на 4 недели: у поляка перелом большеберцовой кости левой ноги.

10. КХЛ. «Сибирь» обыграла рижское «Динамо», «Амур» разгромил «Барыс», «Адмирал» проиграл «Нефтехимику».

11. Трансферы. «Ливерпуль» предложил форварду «Лейпцига» Тимо Вернеру контракт до 2025 года с зарплатой 8 млн евро. «МЮ» готов заранее согласовать трансфер Грилиша, поскольку цена на игрока может вырасти после Евро-2020. «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Байер» готовы выплатить отступные за Кукурелью. Также появилась информация, что «Арсенал» отпустит Ляказетта летом, если клуб не выйдет в ЛЧ, но футболист ее опроверг.

12. Форвард Евгений Свечников вернется в «Ак Барс» из системы «Детройта».

13. CAS зарегистрировал апелляцию «Манчестер Сити» по поводу исключения из еврокубков.

14. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала турнира в Дубае. Рублев победил Филипа Краиновичем, а Хачанов – Дэнниса Новака.

15. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Баффало» и другие результаты дня.

16. Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, серебряные призеры Олимпиады-2018, объявили о завершении карьеры.

17. НБА. «Сан-Антонио» уступил «Далласу», «Хьюстон» разгромил «Мемфис». Остальные результаты – здесь.

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