Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет. Он разбил допинг-пробу молотком

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира по плаванию на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

В 2018 году Сунь Ян молотком разбил допинг-пробу во время контроля. Международная федерация водных видов спорта (FINA) не стала наказывать спортсмена, но Всемирное антидопинговое агентство ( ) не согласилось с этим решением и подало апелляцию в CAS.

В 2014 году китайский пловец уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата. В связи с повторным нарушением антидопинговых правил CAS принял решение применить максимальные санкции и дисквалифицировать Сунь Яна на восемь лет.

Срок дисквалификации стартует с 28 февраля 2020 года, то есть результаты китайца не подлежат аннулированию.

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