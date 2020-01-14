«Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ». Плакат девушки на матче «Оренбург» – «Крылья»

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.
По ходу игры камеры зафиксировали девушку на трибунах, которая стояла в свадебной фате и держала в руках плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ».
Матч проходил на «Самара-Арене». За «Крылья» играет 24-летний защитник Максим Карпов.
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Пока лучший перфоманс на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»— Sports.ru (@sportsru) February 28, 2020
Макс, будь человеком, женись! 💞💍
📸 @yakubenko_m pic.twitter.com/fXLEonA41W