«Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ». Плакат девушки на матче «Оренбург» – «Крылья»

сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

По ходу игры камеры зафиксировали девушку на трибунах, которая стояла в свадебной фате и держала в руках плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ».

Матч проходил на «Самара-Арене». За «Крылья» играет 24-летний защитник Максим Карпов.

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