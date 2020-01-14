«Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ». Плакат девушки на матче «Оренбург» – «Крылья»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия телевидение фото Оренбург Самара-Арена Максим Карпов стиль ахахаха Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) в 20-м туре Тинькофф РПЛ.

По ходу игры камеры зафиксировали девушку на трибунах, которая стояла в свадебной фате и держала в руках плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ».

Матч проходил на «Самара-Арене». За «Крылья» играет 24-летний защитник Максим Карпов.

Российский футбол вернулся: долгий ВАР, незабитый пенальти, удаление, гол в меньшинстве и драматичная развязка

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья