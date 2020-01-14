Крах «Арсенала», успех «Интера» и «МЮ», ЦСКА выиграл регулярку КХЛ, Логинов пойдет в суд, ФИФА против Ла Лиги и другие новости утра

1. Вечер Лиги Европы не обошелся без драмы: «Арсенал» вылетел из турнира, забив «Олимпиакосу» на 113-й минуте и пропустив на 119-й. «Манчестер Юнайтед» развалил «Брюгге», «Байер» разобрался с «Порту» Зе Луиша, «Бенфика» и «Шахтер» устроили настоящую перестрелку – 3:3. Все результаты дня – здесь. Определились 15 из 16 участников 1/8 финала, «Ред Булл» и «Айнтрахт» сыграют сегодня (матч перенесли из-за погодных условий).

Все португальские клубы покинули турнир, Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

2. Завершился регулярный чемпионат КХЛ. Кубок континента в 5-й раз за последние 6 сезонов выиграл ЦСКА. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов с 33 голами во второй раз подряд стал лучшим снайпером сезона. Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром, набрав 65 очков в 61 матче.

На Западе в первом раунде плей-офф «Динамо» сыграет со «Спартаком», ЦСКА – с «Торпедо», СКА – с «Витязем».

3. В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист – игрок Серии С (он в больнице, с ним все в порядке). Тем временем Серия А официально подтвердила, что матч «Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры 26-го тура пройдут без зрителей.

4. ФИФА потребовала запретить в Ла Лиге переходы вне трансферного окна из-за травм после покупки «Барсой» Брэйтуэйта.

5. Спор WADA и РУСАДА в арбитражном суде не будет публичным и пройдет не раньше конца апреля.

6. Александр Логинов и его тренер Александр Касперович подадут иск к антидопинговому менеджеру IBU, которая инициировала обыски на чемпионате мира по биатлону.

7. Трансферы. Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов хочет перейти в европейский клуб летом. У Тимо Вернера есть предложения от «Барселоны» и «МЮ», но он ждет решения «Ливерпуля». Лаутаро Мартинес – приоритетная цель «Барсы» и «Реала», клубы пытаются убедить аргентинца. «Наполи» ждет предложений по Кулибали от «МЮ», «Баварии» и «Эвертона».

8. «Спартак» заключил контракт с «Уральскими авиалиниями».

9. Мария Шарапова – единственная женщина и лидер рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов России 2010-х. В десятке Овечкин, Жирков, Аршавин.

10. Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале турнира в Дохе. Андрей Рублев проиграл Дэну Эвансу, а Карен Хачанов – Новаку Джоковичу в 1/4 финала турнира в Дубае.

11. В оргкомитете Токио-2020 опровергли информацию о возможном рассмотрении вопроса об отмене Олимпиады из-за коронавируса.

12. Реванш Уайлдер – Фьюри собрал 800-850 тысяч платных трансляций. У первого боя было 325 тысяч.

13. НХЛ. Панарин набрал 87-е очко в сезоне, повторив свой рекорд. Кучеров продлил результативную серию до 18 игр, повторив рекорд «Тампы», которая проиграла 4-й матч подряд. «Вашингтон» уступил «Виннипегу». Все результаты – здесь.

14. «Реал» обжалует удаление Серхио Рамоса в матче с «Манчестер Сити». Красная карточка вызвала вопросы у Джо Харта и бывшего рефери Эдуардо Итурральде Гонсалеса.

15. НБА. «Индиана» обыграла «Портленд», «Голден Стэйт» принимает «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

16. В АПЛ появится Зал славы для игроков, закончивших карьеру.

17. В 26-м туре Евролиги московский ЦСКА уступил «Барселоне», «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Баварии».

Цитаты дня.

Георгий Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить спартаковский дух»

Уткин о Семине: «Иконам место на стене»

Джон Скотт: «У Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки. Хочу, чтобы у него получилось, но остаюсь реалистом»

Мешков о сломанном носе Чалова: «Пенальти и удаление. Смотрю на экране: как мы могли не увидеть?»

Хорхе Вальдано: «Предстоящее класико – гонка хромых»

Мартин Брэйтуэйт: «Будь футбол религией, Месси был бы богом»