Суд лишил Смолова компенсации в 8 млн рублей за разбитый BMW

Мосгорсуд отменил решение о взыскании со страховой компании в пользу форварда почти 8 миллионов рублей компенсации за аварию с автомобилем BMW M5.

«Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к АО «Альфастрахование» о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение – отказать в удовлетворении исковых требований», – сообщили в пресс-службе суда.

Суд также обязал футболиста выплатить страховой 3 тысячи рублей в качестве компенсации судебных издержек.

Напомним, Смолов оспаривал невыплату денег по КАСКО после ДТП в Краснодаре летом 2018 года, когда он не справился на автомобиле BMW M5 First Edition влетел в ограждение, после чего покинул место аварии.

Из-за этого райсуд на год лишил Смолова прав за то, что он оставил место ДТП. При этом форвард возместил ущерб городу в 58 тысяч рублей, деньги пошли на ремонт дорожного ограждения.