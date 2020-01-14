«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:0. Онлайн-трансляция

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Sports.ru Оренбург Денис Попович Футбол

В первом матче весенней части сезона Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» в 20-м туре принимают «Оренбург».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Крылья Советов – Оренбург 1:0 (перерыв)
Дата проведения
28 февраля, 18.30, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 42 Попович.
Крылья СоветовФролов, Зеффан, Чернов, Карпов, Попович, Антон, Мияйлович, Кабутов, Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.
ОренбургДовбня, Терехов, Сиваков, Малых, Радакович, Куат, Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Деспотович, Силла.
Предупреждения:
Куат (31), Малых (40).
Удаление:
Мияйлович (23).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья