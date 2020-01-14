«Крылья Советов» – «Оренбург» – 1:0. Онлайн-трансляция

В первом матче весенней части сезона Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» в 20-м туре принимают «Оренбург».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 28 февраля, 18.30, «Самара-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 42 Попович.
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Крылья Советов –
Фролов, Зеффан, Чернов, Карпов, Попович, Антон, Мияйлович, Кабутов, Зиньковский, Тимофеев, Радоньич.
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Оренбург –
Довбня, Терехов, Сиваков, Малых, Радакович, Куат, Аюпов, Рикарду Алвеш, Мишкич, Деспотович, Силла.
- Удаление:
- Мияйлович (23).