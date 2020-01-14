Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с ЛАСК, «Интер» – против «Хетафе», «Рома» попала на «Севилью»

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Истанбул – Копенгаген

Олимпиакос – Вулверхэмптон

Рейнджерс – Байер

Вольфсбург – Шахтер

Интер – Хетафе

Севилья – Рома

Айнтрахт / Зальцбург – Базель

ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Соперник «Базеля» станет известен сегодня, так как ответный матч «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» был перенесен из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.