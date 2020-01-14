Джон Бон Джови: «Игроки «Баварии» пили виски и пиво в баре отеля, а потом вышли и уничтожили «Челси»

Рок-музыкант Джон Бон Джови рассказал о том, как «Бавария» готовилась к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с (3:0).

57-летний американец жил в одном отеле с игроками мюнхенского клуба накануне игры в Лондоне.

«В понедельник вечером я сидел в баре [отеля] и занимался своими вещами. Команда тоже была там.

То, как они раздавили «Челси» при помощи виски и пива, ничего не говорит о пристрастии игроков «Челси» к выпивке.

Ребята из «Баварии» пили виски и хорошо проводили время, а потом вышли и уничтожили «Челси».

А сейчас у кого-то будут неприятности», – сообщил Бон Джови.

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