Джон Бон Джови: «Игроки «Баварии» пили виски и пиво в баре отеля, а потом вышли и уничтожили «Челси»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА ЗОЖ ахахаха Футбол

Рок-музыкант Джон Бон Джови рассказал о том, как «Бавария» готовилась к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).

57-летний американец жил в одном отеле с игроками мюнхенского клуба накануне игры в Лондоне.

«В понедельник вечером я сидел в баре [отеля] и занимался своими вещами. Команда тоже была там.

То, как они раздавили «Челси» при помощи виски и пива, ничего не говорит о пристрастии игроков «Челси» к выпивке.

Ребята из «Баварии» пили виски и хорошо проводили время, а потом вышли и уничтожили «Челси».

А сейчас у кого-то будут неприятности», – сообщил Бон Джови.

Финал-2012 повторился лишь на трибунах: фанаты «Челси» спародировали баннер гостей 8-летней давности

«Баварии» мегакомфортно в Лондоне: выиграли три последних матча там с общим счетом 15:3

Лэмпард попытался запрессинговать «Баварию». Очень зря

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья