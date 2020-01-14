Леонид Слуцкий: «Почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. В Европе даже женсоветы есть»

Главный тренер Леонид Слуцкий рассказал о большом влиянии жен футболистов.

– Вы позволили присутствовать женам игроков на сборах – это не в традициях российского футбола.

– Традиции меняются. Если рядом с поэтом его муза, он ведь лучше пишет. Такая же ситуация с женами и девушками. Их присутствие может только благотворно повлиять на игроков. Тяжелые трудовые будни на сборах футболистов легче скрашивать, когда ты видишь рядом любимых людей и детей.

На моей памяти почти все футболисты – ярко выраженные подкаблучники. Когда ты много времени проводишь в разъездах, домом занимается жена, и тебе нет смысла в это активно включаться. Автоматически все функции отдаются жене или девушке.

В Европе даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жен даже решать какие-то профессиональные вопросы.

– В «Рубине» этот женсовет уже выстраивается?

– Пока разобраться бы со всеми футболистами! Я пока виделся только с теми женами, кто был с игроками на сборах, – рассказал Слуцкий.