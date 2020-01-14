Из-за коронавируса «Бавария» советует игрокам не делать селфи с болельщиками и не давать автографы

выступила с заявлением в связи с распространением коронавируса.

«26 февраля Немецкая футбольная лига высказалась о мерах, которые должны быть приняты в первой и второй Бундеслиге в связи с распространением коронавируса.

«Бавария» внимательно следит за развитием ситуации в Германии и мире, работники медицинского департамента клуба регулярно проводят консультации со специалистами института Роберта Коха. Также поддерживаются регулярные контакты с департаментом здравоохранения Мюнхена.

Основываясь на рекомендациях института Роберта Коха, руководитель медицинского департамента «Баварии» профессор доктор Роланд Шмидт посоветовал футболистам больше не раздавать автографов и не делать фото или селфи с болельщиками.

Мы просим наших болельщиков, посещающих тренировки и матчи, отнестись к этим мерам с пониманием», – говорится в заявлении «Баварии».

По всему миру подтверждено 83 272 случая заражения коронавирусом. Умерло 2 858 человек. Коронавирус распространился на 53 страны мира.

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