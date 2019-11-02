Голкипера «Лидса» Касилью дисквалифицировали на 8 матчей за расизм и оштрафовали на 60 000 фунтов

Голкипер Кико Касилья получил 8-матчевую дисквалификацию.

Вратарь наказан за оскорбление на расовой почве нападающего Джонатана Леко во время очного матча команд в сентябре.

20-летний футболист сказал об этом судье, и тот внес информацию в рапорт по матчу. Касилья также оштрафован на 60 000 фунтов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) вела расследование произошедшего с ноября. Организация связывалась со специалистами по чтению по губам, а также с переводчиком с испанского, чтобы прояснить ситуацию.

Кико Касилья – воспитанник «Реала», он был в системе клуба с 2003 по 2007 годы, а также с 2015 по 2019-й.

Англия очень резко реагирует на расизм в футболе. Давайте хотя бы попробуем разобраться почему