Голкипера «Лидса» Касилью дисквалифицировали на 8 матчей за расизм и оштрафовали на 60 000 фунтов

Голкипер «Лидса» Кико Касилья получил 8-матчевую дисквалификацию.
Вратарь наказан за оскорбление на расовой почве нападающего «Чарльтона» Джонатана Леко во время очного матча команд в сентябре.
20-летний футболист сказал об этом судье, и тот внес информацию в рапорт по матчу. Касилья также оштрафован на 60 000 фунтов.
Футбольная ассоциация Англии (FA) вела расследование произошедшего с ноября. Организация связывалась со специалистами по чтению по губам, а также с переводчиком с испанского, чтобы прояснить ситуацию.
Кико Касилья – воспитанник «Реала», он был в системе клуба с 2003 по 2007 годы, а также с 2015 по 2019-й.
Англия очень резко реагирует на расизм в футболе. Давайте хотя бы попробуем разобраться почему