«Триколор» отказался от вещания каналов «Матч ТВ» с 1 марта, включая «Матч Премьер», «КХЛ ТВ» и «Боец»

Оператор платного ТВ «Триколор» перестанет транслировать более 30 тематических каналов, входящих в пакет «Ред Медиа».

Изменения затронут следующие каналы: , «Матч Премьер», «Бокс ТВ», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Матч! Игра HD», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3» и другие.

Сообщается, что провайдера не устроили расценки производителя контента. В ходе переговоров руководство спутникового оператора потребовало существенно изменить условия пакетирования и дистрибуции контента, однако ни одно из компромиссных предложений не устроило оператора.

Вещание вышеуказанных каналов прекратится 1 марта 2020 года.

«Мы готовы были оставить вещание только спортивных каналов, которые действительно представляют ценность для наших клиентов.

Однако договориться об изменении пакетирования и разделении контента с правообладателем не удалось», – сообщило руководство «Триколора».

В свою очередь КХЛ заявила о прекращении вещания каналов «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ HD» на «Триколоре».

Стоимость годовой подписки для абонентов «Триколора» начинается с 1 200 рублей и может достигать 2 500 рублей в зависимости от количества каналов.