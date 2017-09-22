Джокович отыграл у Монфиса тройной матчбол и одержал 20-ю победу подряд

Первая ракетка мира в полуфинале турнира в Дубае обыграл Гаэля Монфиса – 2:6, 7:6, 6:1. Во втором сете серб отыграл брейк, а потом на тай-брейке – тройной матчбол, причем два очка выиграв на подаче соперника. Джокович одержал 17-ю победу в 17 матчах против Монфиса.

В этом матче серб одержал 20-ю победу подряд. Он выиграл три одиночных матча на Кубке Дэвиса-2019, шесть на ATP Cup, семь на Australian Open и четыре в Дубае.

Кроме того, серб прервал 12-матчевую беспроигрышную серию Монфиса – самую длинную в карьере француза, который ранее выиграл титулы в Монпелье и Роттердаме.

За титул Джокович сыграет со , который выиграл последние восемь матчей в ATP-туре. В личных встречах счет 2:2.

Величие Джоковича строится на движении. Он лучший в скольжении на харде, которое изменило теннис