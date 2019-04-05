«Динамо» может взять на себя часть финансирования «Сочи»

Московское может взять на себя часть финансирования «Сочи» в межсезонье.

«С большой вероятностью «Сочи» в скором времени перейдет «под крыло» московского «Динамо».

Ту часть финансирования, которую осуществлял , вместо них возьмет на себя «Динамо».

Логично, что это может повлечь за собой и изменения в руководстве «Сочи». Информация на этот счет уже доведена до сочинского клуба», – сообщает «Спорт РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В пресс-службе «Динамо» отказались комментировать эту информацию, в пресс-службе «Сочи» ответили, что руководство на данный момент недоступно для комментариев.

«Сочи» в нынешнем сезоне финишировал на девятом месте в таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.