Мияйлович удален после ВАР в матче с «Оренбургом». Фролов отбил удар Деспотовича с пенальти

принимают «Оренбург» (0:0, первый тайм) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Хавбек самарского клуба на 18-й минуте сбил с ног в штрафной форварда Мамаду Силлу.

Главный арбитр поставил пенальти за этот фол, а затем обратился системе видеопомощи арбитрам (ВАР). Изучив эпизод, Мешков показал Мияиловичу прямую красную карточку.

Вратарь Евгений Фролов отбил удар с 11-метровой отметки в исполнении Джордже Деспотовича.

Примечательно, что Фролов второй сезон подряд берет пенальти на «Самара-Арене» в матче «Крылья» – «Оренбург». В этом сезоне – в составе самарцев, в прошлом – за «Оренбург» (тогда бил Мияилович).

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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