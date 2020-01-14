Мияйлович удален после ВАР в матче с «Оренбургом». Фролов отбил удар Деспотовича с пенальти

«Крылья Советов» принимают «Оренбург» (0:0, первый тайм) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.
Хавбек самарского клуба Срджан Мияилович на 18-й минуте сбил с ног в штрафной форварда Мамаду Силлу.
Главный арбитр Виталий Мешков поставил пенальти за этот фол, а затем обратился системе видеопомощи арбитрам (ВАР). Изучив эпизод, Мешков показал Мияиловичу прямую красную карточку.
Вратарь Евгений Фролов отбил удар с 11-метровой отметки в исполнении Джордже Деспотовича.
Примечательно, что Фролов второй сезон подряд берет пенальти на «Самара-Арене» в матче «Крылья» – «Оренбург». В этом сезоне – в составе самарцев, в прошлом – за «Оренбург» (тогда бил Мияилович).
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
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