Кокорин в «Зените-2», Эриксен в «Интере», «Локо» подал в суд на Геркуса, Брагин в СКА, новый пост Мутко и другие новости утра

1. История Кокорина близка к развязке: «Зенит» не берет форварда на второй сбор, игрок отправляется в расположение команды ПФЛ «Зенит-2»; жена Кокорина утверждает, что «Саша не продолжит карьеру в «Зените», отчим и агент игрока заверяет, что «конфликтовать никто ни с кем не собирается», а в «Сочи» все еще ждут футболиста.

2. Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ». Бывший министр спорта будет курировать вопросы ипотеки и строительства.

3. «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Размер иска к экс-гендиректору – почти 145 млн рублей.

4. Трансферы. Эриксен перешел в «Интер». Бруну Фернандешу выбирает между «МЮ» и «Барселоной», которая уже забыла про Родриго и может продать «Юнайтед» Ракитича. «Тоттенхэм» выкупил Ло Чельсо у «Бетиса» и подпишет Бергвейна из ПСВ за 32 млн евро.

В «Зенит» сватают иракца, Мак уезжает в Турцию. «Спартак» присмотрел себе буркинийца. «Баварии» интересен Лемар. Обмен Де Шильо-Курзава между «Ювентусом» и «ПСЖ» сорвался. «Боруссия» будет платить Джану 10 млн евро в год. Санчес вернется в «МЮ» летом.

5. Федерер отыграл 7 матчболов у Сандгрена и стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open с 1977-го. Швейцарец в 50-й раз сыграет с Джоковичем.

6. «Милан» сыграет с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии после победы над «Торино» (4:2 д.в.). Сегодня в Милане красиво простились с Кобе Брайантом, он болел за «россонери».

7. СКА назначил Брагина старшим тренером. Валерий Николаевич теперь главный в молодежке, а также в штабе национальной сборной России и СКА.

8. Суд оставил в силе наказание фаната «Спартака» Бевза за кричалки в адрес Дзюбы: запрет на посещение спортивных мероприятий на 1,5 года и штраф 5 тысяч рублей. Пляжный «Спартак» поддержал парня.

9. У «Монако» Головина все плохо – 3 поражения в 4 матчах. Теперь вот вылетели от «Сент-Этьена» в 1/8 финала Кубка Франции.

10. СКА победил минское «Динамо». Московское «Динамо» разобралось с «Торпедо» и вышло вышло в плей-офф КХЛ. «Авангард» выиграл 8-й матч подряд. «Амур» прервал 9-матчевую серию поражений, как только игрокам выплатили часть долгов.

11. РПЛ согласилась с решением РФС по Прядкину. Новые выборы главы лиги пройдут 17 марта.

12. «Астон Вилла» убрала с пути «Лестер» и в финале Кубка лиги сыграет с «Ман Сити» или «МЮ».

13. Канышева из группы Тутберидзе переходит в танцы на льду из-за травмы. Весной-2019 она прыгнула четверной тулуп.

14. Навратилова и Макинрой на Australian Open призвали переименовать арену Маргарет Корт из-за ее критики в адрес сексуальных меньшинств. Турнир осудил их и начал разбирательство.

Цитаты дня:

Александр Емельяненко об ИВС: «Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал. Я как в «Джентльменах удачи»: выпил, подрался, в тюрьму»

Василий Уткин: «Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей в месяц»

Леброн Джеймс – Кобе Брайанту: «Обещаю, что продолжу твое наследие»