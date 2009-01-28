«Барселона» не договорилась с «Валенсией» о трансфере Родриго

Теги Эрик Абидаль Барселона Валенсия Ла Лига возможные трансферы Родриго Нелсон Семеду Мусса Ваге Карлес Перес Абель Руис Футбол

Нападающий «Валенсии» Родриго не перейдет в «Барселону» в январское трансферное окно.

Каталонский клуб решил прекратить переговоры, посчитав требования «лос чес» неприемлемыми.

Стороны начали обсуждение возможного перехода 28-летнего форварда в понедельник. Планировалось, что сегодня клубы придут к договоренности.

Однако спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау не сумели достигнуть соглашения с представителями «Валенсии».

Отмечается, что «Барселона» предлагала включить в сделку Муссу Ваге или Абеля Руиса. «Валенсия», в свою очередь, хотела подписать Нелсона Семеду или Карлеса Переса, но это не устроило каталонцев.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья