«Барселона» не договорилась с «Валенсией» о трансфере Родриго

Нападающий «Валенсии» не перейдет в «Барселону» в январское трансферное окно.

Каталонский клуб решил прекратить переговоры, посчитав требования «лос чес» неприемлемыми.

Стороны начали обсуждение возможного перехода 28-летнего форварда в понедельник. Планировалось, что сегодня клубы придут к договоренности.

Однако спортивный директор сине-гранатовых и генеральный директор Оскар Грау не сумели достигнуть соглашения с представителями «Валенсии».

Отмечается, что «Барселона» предлагала включить в сделку Муссу Ваге или Абеля Руиса. «Валенсия», в свою очередь, хотела подписать Нелсона Семеду или , но это не устроило каталонцев.