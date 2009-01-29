Павлюченкова проиграла все 6 четвертьфиналов на «Больших шлемах», Мугуруса впервые за 2 года вышла в 1/2

В четвертьфинале экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса обыграла Анастасию Павлюченкову – 7:5, 6:3.

Россиянка шестой раз играла в четвертьфинале «Большого шлема» и потерпела шестое поражение. Она проигрывала в 1/4 на всех ТБШ, а на Australian Open это случилось трижды.

Мугуруса, в свою очередь, пятый раз вышла в полуфинал «Большого шлема» и впервые сделала это на харде. Последний раз она доходила до этой стадии на «Ролан Гаррос»-2018.

За финал двукратная чемпионка «Шлемов» Мугуруса сыграет с другой двукратной чемпионкой «Шлемов» Симоной Халеп, с которой у нее 2:2 в личных встречах. Именно румынке она проиграла в полуфинале в Париже два года назад, но все матчи на харде – за испанкой.

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