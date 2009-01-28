Александр Емельяненко об ИВС: «Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал»

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Боец ММА Александр Емельяненко поделился впечатлениями от пребывания в изоляторе временного содержания.

«Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою с Исмаиловым. Еще два месяца», – сказал Емельяненко.

21 января Емельяненко задержали за пьяный дебош в краснодарском поселке Супсех, где он проводит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова. Боец получил административный арест на 7 дней.

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