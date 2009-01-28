Александр Емельяненко об ИВС: «Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал»

Боец ММА Александр Емельяненко поделился впечатлениями от пребывания в изоляторе временного содержания.

«Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою с Исмаиловым. Еще два месяца», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко выходит из СИЗО Анапы pic.twitter.com/YIgLPB35ve — Александр (@optaluna) 28 січня 2020 р.

21 января Емельяненко задержали за пьяный дебош в краснодарском поселке Супсех, где он проводит подготовку к бою против Магомеда Исмаилова. Боец получил административный арест на 7 дней.

Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош

Главный нарколог Минздрава: «Мы бы помогли Емельяненко. Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью»